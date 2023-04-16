Об этом 24 Каналу заявил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" Валерий Клочок. Он добавил, что такой подход вряд ли будет иметь успех.

Смотрите также Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

Попытка повысить рейтинги партии Путина

По его словам, эти заявления раздались на фоне неудач российской армии в Украине. По всей видимости, партия Путина рассматривает сценарий, который в своей статье описал Пригожин, и хочет показать захват территорий Украины как достижения. В этой статье Пригожин призывает закончить так называемую "СВО" и "намертво" закрепиться на оккупированных территориях.

"Я убежден, что приход военных в разные политические проекты потерпит фиаско. Военные должны заниматься своими делами, а политики быть прагматичными. Если говорить о России, то привлечение военных к политическим партиям может быть попыткой поднять рейтинги провластных партий. Но этот подход вряд ли будет успешным", – заявил Клочок.

Путин превращает "Единую Россию" в партию войны