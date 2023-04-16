Об этом 24 Каналу заявил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" Валерий Клочок. Он добавил, что такой подход вряд ли будет иметь успех.
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Попытка повысить рейтинги партии Путина
По его словам, эти заявления раздались на фоне неудач российской армии в Украине. По всей видимости, партия Путина рассматривает сценарий, который в своей статье описал Пригожин, и хочет показать захват территорий Украины как достижения. В этой статье Пригожин призывает закончить так называемую "СВО" и "намертво" закрепиться на оккупированных территориях.
"Я убежден, что приход военных в разные политические проекты потерпит фиаско. Военные должны заниматься своими делами, а политики быть прагматичными. Если говорить о России, то привлечение военных к политическим партиям может быть попыткой поднять рейтинги провластных партий. Но этот подход вряд ли будет успешным", – заявил Клочок.
Путин превращает "Единую Россию" в партию войны
- Кремль решил использовать ветеранов войны в Украине в качестве кандидатов на выборах от партии "Единая Россия". Такие выводы сделали аналитики Института изучения войны (ISW).
- ISW отмечает, что использование военнослужащих в качестве кандидатов на выборах – достаточно типичное явление для воюющей страны вне зависимости от честности и значимости этих выборов.
- Ранее владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что России пора ставить точку в войне и переходить к "глухой обороне". Также он призвал к решительным действиям российские власти, ведь поражение может повлечь за собой распад России.
- Американские аналитики Института изучения войны считают, что этой статьей Пригожин фактически призвал Россию решительно сражаться, чтобы победить Украину.