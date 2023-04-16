Про це 24 Каналу заявив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він додав, що такий підхід навряд чи матиме успіх.
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Спроба підвищити рейтинги партії Путіна
За його словами, ці заяви пролунали на тлі невдач російської армії в Україні. Ймовірно, партія Путіна розглядає сценарій, який у своїй статті описав Пригожин, та хоче показати захоплення територій України, як досягнення. У цій статті Пригожин закликає закінчити так звану "СВО" та "намертво" закріпитись на окупованих територіях.
"Я переконаний, що прихід військових у різі політичні проекти зазнає фіаско. Військові повинні займатись своїми справами, а політики бути прагматичними. Якщо говорити за Росію, то залучення військових до політичних партій може бути спробою підняти рейтинги провладних партій. Але цей підхід навряд чи буде успішним", – заявив Клочок.
Путін перетворює "Єдіную Росію" на партію війни
- Кремль вирішив використати ветеранів війни в Україні в якості кандидатів на виборах від партії "Єдіная Росія". Такі висновки зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
- ISW зазначає, що використання військовослужбовців в якості кандидатів на виборах – досить типове явище для воюючої країни, незалежно від чесності і значущості цих виборів.
- Раніше власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що Росії вже час ставити крапку у війні та переходити до "глухої оборони". Також він закликав до рішучих дій російську владу, адже поразка може спричинити розпад Росії
- Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що цією статтею Пригожин фактично закликав Росію рішуче боротися, щоб перемогти Україну.