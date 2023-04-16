Про це 24 Каналу заявив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він додав, що такий підхід навряд чи матиме успіх.

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Спроба підвищити рейтинги партії Путіна

За його словами, ці заяви пролунали на тлі невдач російської армії в Україні. Ймовірно, партія Путіна розглядає сценарій, який у своїй статті описав Пригожин, та хоче показати захоплення територій України, як досягнення. У цій статті Пригожин закликає закінчити так звану "СВО" та "намертво" закріпитись на окупованих територіях.

"Я переконаний, що прихід військових у різі політичні проекти зазнає фіаско. Військові повинні займатись своїми справами, а політики бути прагматичними. Якщо говорити за Росію, то залучення військових до політичних партій може бути спробою підняти рейтинги провладних партій. Але цей підхід навряд чи буде успішним", – заявив Клочок.

Путін перетворює "Єдіную Росію" на партію війни