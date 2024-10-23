Россия и Китай действительно стремились создать альтернативный мир западному, в частности валюту. Поскольку на данный момент все экономические и финансовые процессы подчинены Западу: США выпускают доллары, ЕС – евро и тому подобное.

Поэтому Москва и Пекин были своеобразными локомотивами основания так называемой международной организации БРИКС так называемой международной организации БРИКС. Однако, как рассказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, эта идея изначально провальная.

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Почему идея создания "единой валюты БРИКС" была провальной

По словам Яковенко, довольно быстро стало понятно, что создание "единой валюты БРИКС" просто невозможно. Этот вопрос уже даже сняли с повестки дня, никто не говорит об этом серьезно. Тема, мол, "доллару конец, создаем собственную денежную единицу", поднимается только в риторике Владимира Путина, Дмитрия Медведева и вообще российских пропагандистских СМИ.

Это все осталось исключительно в заявлениях, пиаре и каких-то пугалках. Ничего подобного не происходит. Объединившись, страны БРИКС действительно представляют собой довольно большой кусок мировой экономики. И что?! Проблема в другом,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Чтобы изобрести единую альтернативу валюту, недостаточно названия и декларации. Нужна долговременная кропотливая работа, к примеру, как создавали евро – на основе унификации банковских систем стран Европы. Этот процесс занял несколько десятилетий.

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Попытка России создать единую денежную единицу совместно с Ираном, Индией, Китаем и Саудовской Аравией, является абсолютно нереальной. Банковские системы арабских стран имеют совсем другой подход. Там запрещены проценты, кредиты и прочее. Поэтому идея зачахла еще до начала саммита БРИКС.

Интересно! Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал, что саммит БРИКС в Казани может угрожать западным правилам, однако не все страны-участники ориентируются на Китай и Россию, Египет и Южная Африка имеют партнерские отношения с США.