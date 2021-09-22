Единственная цель покушения на Шефира – запугать команду президента, – Подоляк

Покушение на помощника Зеленского Сергея Шефира не было совершено по личным мотивам. Наиболее вероятно, что таким образом кто-то хотел запугать команду президента Украины.

Такое заявление сделал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк во время брифинга.

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Он убежден, что покушение совершили не по личным мотивам против Шефира.

Это было покушение на попытку президента сломать систему. Есть много институтов, которые хотели бы запугать команду президента. Искать личные мотивы я не вижу оснований. Хотя правоохранители могут отработать любую версию,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что многие влиятельные группы могут стоять за этим покушением, в частности:

контрабандисты,

уголовные анклавы,

олигархические структуры,

политические группы, которые имеют отношение к соседней стране.

В то же время информацию о том, что убийство Шефира мог заказать кто-то из "Слуги народа" Подоляк назвал российской пропагандой.

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