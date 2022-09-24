Единственный аргумент, – аналитик сказал, что может остановить российскую агрессию и шантаж

Россия продолжает шантажировать Украину и мир ядерным оружием. Страны Запада должны жестко показать владимиру путину, что его угрозы не действуют.

Такое мнение 24 каналу высказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, российский диктатор пытается напугать мир своими заявлениями о возможности применения ядерного оружия.

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Также оккупанты создают потенциально опасную ситуацию, обстреливая Южноукраинскую и оккупированную Запорожскую АЭС.

Как Запад должен реагировать на ядерные угрозы путина

Как отметил Ус, ядерный шантаж со стороны россии способна остановить только жесткая позиция стран Запада.

Западу необходимо понимать, что нужно не бояться ядерного оружия, а повторить риторику Лиз Трасс. Еще возглавляя британский МИД, она заявила, что в должности премьера Великобритании в случае необходимости готова применить ядерное оружие,

– сказал аналитик.

Он добавил, что подобные заявления редко раздавались от западных политиков, ведь все опасались ядерной тематики.

Однако, по словам Уса, именно такую риторику россия понимает лучше всего.

Как окончательно остановить ядерный шантаж со стороны россии

Поэтому кремль следует предупредить, что в случае провокаций западные страны сработают на опережение.

Страны Запада должны дать россии понять, что их разведка работает. И как только они увидят хотя бы признаки подготовки к ядерному удару, то будет нанесен превентивный удар по россии,

– подчеркнул Ус.

Он добавил, что эффективнее доносить эту информацию не до самого главы кремля, а до тех людей, которые будут технически выполнять его приказ о применении ядерного оружия.

Как остановить российскую агрессию

Также россия держит весь мир в напряжении, развязывая военные конфликты.

Единственный аргумент, который может остановить российскую агрессию – это предоставление Украине достаточного количества оружия, чтобы победить оккупантов на поле боя,

– сказал аналитик.

Ус подчеркнул, что за 7 месяцев войны Украина доказала, что наличие хорошего оружия в руках ВСУ является действенным методом сдерживания российской армии. Поэтому западным партнерам следует увеличить объемы военной помощи.

"Если страны Запада решили, что это – война ценностей, и встали на сторону Украины, то есть добра, то нужно дать этому хорошее оружие, чтобы зло было побеждено", – отметил он.

Иван Ус проанализировал угрозы россии ядерным оружием и действия США: смотрите видео

Ядерный шантаж со стороны россии: коротко