Таку думку 24 каналу висловив головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, російський диктатор намагається налякати світ своїми заявами про можливість застосування ядерної зброї.

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Також окупанти створюють потенційно небезпечну ситуацію, обстрілюючи Південноукраїнську та окуповану Запорізьку АЕС.

Як Захід має реагувати на ядерні погрози путіна

Як зазначив Ус, ядерний шантаж з боку росії здатна зупинити лише жорстка позиція країн Заходу.

Заходу потрібно розуміти, що треба не боятися ядерної зброї, а повторити риторику Ліз Трасс. Ще очолюючи британське МЗС, вона заявила, що на посаді прем'єра Великої Британії у разі потреби готова застосувати ядерну зброю,

– сказав аналітик.

Він додав, що схожі заяви рідко лунали від західних політиків, адже усі побоювалися ядерної тематики.

Однак, за словами Уса, саме таку риторику росія розуміє найкраще.

Як остаточно зупинити ядерний шантаж з боку росії

Тому кремль потрібно попередити, що у разі провокацій західні країни спрацюють на випередження.

Країни Заходу мають дати росії зрозуміти, що їхня розвідка працює. І як тільки вони побачать хоча б ознаки підготовки до ядерного удару, то буде завданий превентивний удар по росії,

– наголосив Ус.

Він додав, що ефективніше доносити цю інформацію не до самого очільника кремля, а до тих людей, які будуть технічно виконувати його наказ про застосування ядерної зброї.

Як зупинити російську агресію

Також росія тримає весь світ у напрузі, розв'язуючи воєнні конфлікти.

Єдиний аргумент, який може зупинити російську агресію, – це надання Україні достатньої кількості зброї, щоб перемогти окупантів на полі бою,

– сказав аналітик.

Ус наголосив, що за 7 місяців війни Україна довела, що наявність гарної зброї в руках ЗСУ є дієвим методом стримування російської армії. Тому західним партнерам варто збільшити обсяги військової допомоги.

"Якщо країни Заходу вирішили, що це – війна цінностей, і стали на бік України, тобто добра, то потрібно дати цьому добру зброю, аби зло було переможене", – зазначив він.

Іван Ус проаналізував погрози росії ядерною зброєю та дії США: дивіться відео

Ядерний шантаж з боку росії: коротко