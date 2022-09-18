Единственный экстренный номер 112: когда заработает

Единственный экстренный номер 112 заработает в пилотном режиме в Киеве и в Киевской области еще до конца 2022 года. Соответствующее заявление сделали в МВД.

Детали рассказал Игорь Бондаренко – замминистра внутренних дел. Он добавил, что конечная цель – создание "единого окна" – бесперебойного канала связи.

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Ожидаем, что уже будут функционировать измененные модели маршрутизации – централизованно. Конечная цель – обеспечить предоставление экстренной помощи населению по принципу "единого окна" через бесперебойный канал связи на все экстренные службы на всей территории Украины,

– заявил Бондаренко.

В Украине запускают систему экстренной помощи

Верховная Рада одобрила запуск системы экстренной помощи по единому номеру 112. "За" проголосовали 308 народных избранников.

Говорится, что единственная телефонная линия 112 объединит в себе вызов полиции, спасателей, медиков, а также других экстренных служб. Работают над тем, чтобы когда человек позвонил по телефону на линию, а связь оборвалась, во время повторного звонка попадали к тому же оператору.

Уже запланировано, что экстренные службы автоматически смогут получать информацию о местонахождении абонента и передавать информацию другим службам.

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