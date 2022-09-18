Деталі розповів Ігор Бондаренко – заступник міністра внутрішніх справ. Він додав, що кінцевою метою є створення "єдиного вікна" – безперебійного каналу зв'язку.

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Очікуємо, що вже будуть функціонувати змінені моделі маршрутизації – централізовано. Кінцева мета – забезпечити надання екстреної допомоги населенню за принципом "єдиного вікна" через безперебійний канал зв'язку на всі екстрені служби на всій території України,

– заявив Бондаренко.

В Україні запускають систему екстреної допомоги

Верховна Рада схвалила запуск системи екстреної допомоги за єдиним номером 112. "За" проголосували 308 народних обранців.

Мовиться, що єдина телефонна лінія 112 об'єднає в собі виклик поліції, рятувальників, медиків, а також – інших екстрених служб. Працюють над тим, щоб коли людина зателефонувала на лінію, а зв'язок обірвався, під час повторного дзвінка людина потрапить до того ж оператора.

Вже заплановано, що екстрені служби автоматично зможуть отримувати інформацію про місцеперебування абонента та передавати інформацію іншим службам.

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