Единство – это наиболее эффективное оружие, – Зеленский традиционно обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 30 октября традиционно обратился к украинским. Он поблагодарил украинских защитников, которые мужественно дают отпор врагу, а также рассказал о важных переговорах, которые провел с партнерами.

Глава государства также сообщил, что провел итоговое совещание по поводу встречи советников на Мальте и последующих планов по Формуле мира.

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Поблагодарил Героев, которые дают отпор противнику

Традиционное обращение глава государства начал с благодарности украинским защитникам, которые дают отпор российским захватчикам на наиболее горячих направлениях фронта. В частности, Владимир Зеленский отметил:

53-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады, 79-я бригада ДШВ, которые дают отпор россиянам возле Авдеевки и Марьинки,

14-ю, 32-ю и 57-ю отдельные мотопехотные бригады, стоящие на защите Купянского направления,

80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и 93-й отдельной механизированной бригаде, дающих отпор россиянам у Бахмута,

33-й отдельной механизированной бригаде, участвующих в боях на Юге.

Спасибо всем воинам, которые своими штурмами и своей стойкостью – героической стойкостью – доказывают на деле, что Украина способна противостоять российскому давлению, способна уничтожать оккупантов, способна победить,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского: смотрите видео