Глава держави також повідомив, що провів підсумкову нараду щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів щодо Формули миру.
До теми Маємо інформацію про те, що саме будуть атакувати взимку, – Зеленський розкрив наміри росіян
Подякував Героям, які дають відсіч противнику
Традиційне звернення глава держави почав з подяки українським захисникам, які дають відсіч російським загарбникам на найбільш гарячих напрямках фронту. Зокрема, Володимир Зеленський відзначив:
- 53-ю й 110-у окремі механізовані бригади, 79-та бригада ДШВ, які дають відсіч росіянам біля Авдіївки та Мар'їнки,
- 14-у, 32-у та 57-у окремі мотопіхотні бригади, які стоять на захисті Куп'янського напрямку,
- 80-у окрему десантно-штурмову бригаду та 93-у окрему механізовану бригаду, які дають відсіч росіянам біля Бахмута,
- 33-у окрему механізовану бригаду, які бере участь у боях на Півдні.
Дякую всім воїнам, які своїми штурмами та своєю стійкістю – героїчною стійкістю – доводять на ділі, що Україна здатна протистояти російському тиску, здатна знищувати окупантів, здатна перемогти,
– наголосив Зеленський.
Звернення Зеленського: дивіться відео