Глава держави також повідомив, що провів підсумкову нараду щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів щодо Формули миру.

До теми Маємо інформацію про те, що саме будуть атакувати взимку, – Зеленський розкрив наміри росіян

Подякував Героям, які дають відсіч противнику

Традиційне звернення глава держави почав з подяки українським захисникам, які дають відсіч російським загарбникам на найбільш гарячих напрямках фронту. Зокрема, Володимир Зеленський відзначив:

53-ю й 110-у окремі механізовані бригади, 79-та бригада ДШВ, які дають відсіч росіянам біля Авдіївки та Мар'їнки,

14-у, 32-у та 57-у окремі мотопіхотні бригади, які стоять на захисті Куп'янського напрямку,

80-у окрему десантно-штурмову бригаду та 93-у окрему механізовану бригаду, які дають відсіч росіянам біля Бахмута,

33-у окрему механізовану бригаду, які бере участь у боях на Півдні.

Дякую всім воїнам, які своїми штурмами та своєю стійкістю – героїчною стійкістю – доводять на ділі, що Україна здатна протистояти російському тиску, здатна знищувати окупантів, здатна перемогти,

– наголосив Зеленський.

Звернення Зеленського: дивіться відео