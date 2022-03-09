Единство – наше главное оружие, враг не сможет нас расколоть, – главнокомандующий Залужный

Украина уже четырнадцатый день противостоит российской агрессии. Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный подчеркнул, что единство является главным оружием нашего государства.

Валерий Залужный подчеркнул, что сейчас все государственное руководство работает как единый механизм обороны государства. Все дают отпор российской агрессии.

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Верховный Главнокомандующий и вся команда Офиса Президента, весь сектор безопасности и обороны государства, работающее и бывшее руководство Вооруженных Сил работают в круглосуточном режиме. Любые спекуляции и попытки расколоть нашу команду являются подрывной деятельностью в пользу врага,

– заявил Залужный.

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