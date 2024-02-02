"Единство" уже не панацея: что на самом деле нужно украинцам

Попробуем ввести мораторий на это слово. "Единство". Каждый раз, когда слышу его от уважаемых лиц в привязке к украинскому обществу, подтверждаю гипотезу: это настоящая беда в виде социальной обсессии. Более того, зацикленность на том, что к реальной жизни никаким боком не причастно. Больше об этом – в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Хоровод единства не может длиться вечно

"Единство является важнейшим условием для будущего Украины", – говорит глава Минобороны Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает генералов, что их вовлечение в политику "ставит под угрозу единство страны". Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечает, что "единство украинцев сейчас решающее для победы", комментируя возможные законодательные изменения в процесс мобилизации. "Первые полосы мировых СМИ... Там о расколе, а не о единстве", – утверждает депутат Ирина Геращенко.

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Эти клише подхватывают эксперты, журналисты, колумнисты, философы и с большим энтузиазмом сыплют на украинское общество, у которого уже на самом деле выработался иммунитет на такие призывы, а вместе с ним – непоколебимое ощущение единения там, где оно действительно должно быть – то есть против врага.

Кроме того, подозреваю, из-за нашей сложной политической истории, пребывания разных регионов в разных исторических контекстах приходится постоянно отвечать на вопрос: что же нас всех таких разных объединяет?

Однако не ответили ли мы на этот вопрос уже: частично после 2014 года и окончательно – 24 февраля 2022-го.

Да! Все почувствовали эту блаженную, простую социальную эмоцию: эйфорию от того, что ты можешь закрыть глаза на все второстепенные разногласия, взять за руку соседа, которого ты лично никогда не любил, и концентрировать все свое внимание бок о бок с ним на фигуре оккупанта.

Хотелось бы в очередной раз не вспоминать и так очевидное, но без этого никак: долго крепкий хоровод, который образует огромный социальный организм, продолжаться не может. Довольно быстро то, что принято называть "единством в первые недели после 24 февраля" – закончилось.

Поэтому остается только с ностальгией вспоминать: "А какие же были времена!" – и время от времени писать по инерции:

журналисты должны работать на единство украинцев, а не ссорить их;

власть должна объединять народ вокруг "реальных проблем", а не каких-то других проблем;

публичные спикеры должны перестать спорить, потому что это демотивирует общество.

Во-первых, эффекту и толку от таких месседжей – никакого. Во-вторых, они довольно часто кардинально расходятся с настоящими потребностями общества.

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СМИ не могут работать только на "единство", потому что нарративы, которые для этого нужны, чрезвычайно просты. Примерно такие, за которые в последнее время справедливо критикуют телемарафон:

"слишком примитивный, не дальновидный";

об "абстрактной победе, которой не видно на горизонте";

об абсолютно поверхностной аналитике, которая не объясняет проблемы, а, наоборот, не позволяет людям их увидеть и оценить.

Есть запрос на подлинность, реальную картину мира. А она, в свою очередь, базируется на сложности, в которой о "едином объяснении" даже вспоминать как-то неприлично.

"Единство" vs публичная дискуссия

С политическим процессом и публичной дискуссией – все еще труднее, потому что они должны существовать, вообще, в почти полностью открытой форме: без рамок, цензуры и всеобъемлющей свободой слова (конечно, в этических и законных пределах). Нужно это для выработки консенсусов и утверждения такого социально-политического порядка, который базируется на учете потребностей тех, у кого эти потребности есть.

Строить такую дискуссию под куполом "единства" – невозможно, потому что... Ну, потому что как ты введешь такие порядки, которые будут учитывать все потребности, если нужно для этого дискутировать, иметь разные взгляды, проговорить болевые точки, проблемы и делать все остальное, что "раскалывает общество"?

Так как быть? Можно попробовать забыть на время о слове "единство", лучше вообще на этом этапе его особо не вспоминать, особенно в контексте "первых недель после 24 февраля". Сейчас это именно то, что имеет демотивирующий компонент. Находясь в ловушке наслаждения от увлечения не таким уж и далеким прошлым, трудно заметить реальные нынешние проблемы и широко оценивать будущее.

Значительно разумнее обращаться к такому понятию как "консенсус". Прежде всего само слово имеет более нейтральную окраску: "есть консенсус" / "нет консенсуса", – согласитесь, звучит не так апокалиптически, как "есть единство" / "нет единства". Также если учиться анализировать различные социально-политические проблемы по именно этому параметру, то живется немного легче и без лишних разговоров о том, что нам нужно в унисон петь хвалу какому-то абстрактному единству.

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Скажем, существует у нас сейчас серьезная проблема с непониманием того, а что делать с мобилизацией и демобилизацией. Правда же.

Говорить, что этот вопрос расклеит общество, – абсолютно безответственно, потому что это означает пробовать обходить сложный разговор и откладывать решение проблемы, которая должна быть уже вот-вот решена. На кону судьба нашего государства как-никак.

Как мы видели, первая попытка инициировать законодательные изменения была неудачной: внесли документ на самое Рождество, 25 декабря, думали, что никто и не заметит, а процесс кипения общественного недовольства только рос. В частности, из-за проваленной коммуникации: власть просто молчала, вместо того чтобы объяснять. Но вторая попытка была успешной, не в последнюю очередь как раз благодаря тому, что была дискуссия, а не "единство". Об определенных антиконституционных положениях в первом варианте инициативы пришлось высказаться даже омбудсмену.

Должно ли быть единство между Зеленским и Залужным

В вопросе отношений между Залужным и Зеленским "единство" еще больше тригерит общество. Однако что именно имеют в виду те, кто говорит, что власть должна быть "единой"? Как это должно работать на практике и подаваться в информационном поле: неужели как в авторитарных государствах – одним целостным, простым нарративом от пропаганды?

Или, может, создать "правительство единства", на отсутствия которого все больше жалуются определенные лидеры общественного мнения? Однако статистика показывает, что только 37% поддерживают эту идею – остальным или безразлично, или они против, или они даже никогда о таком не думали. К тому же есть подозрение, что значительная часть из тех 37% именно наслушались рассказов о том, что "нам не хватает единства".

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В конце концов, все что между Зеленским и Залужным – это не должно быть о "единстве". Это о консенсусе, который должен достигаться путем дискуссий и каждый раз подтверждаться и продолжаться.

Проблема не лингвистическая

Учитывая то, что о "конфликте" между президентом и главнокомандующим говорят с весны 2022 года и за это время никакого кадрового сдвига не произошло, то это означает, что консенсус по крайней мере 1,5 года таки был. А что будет дальше – остается наблюдать.

Критики говорят, что эти разговоры делают наше государство уязвимым, и этим охотно пользуется враг – нашей "разделенностью". В краткосрочной перспективе – так, оживленная дискуссия может создавать ощущение конца света, однако по ее результатам социальный порядок только укрепляется. То есть это хорошо, если мы играем на длинную дистанцию, строим крепкое государство с сильными институтами.

Напоследок. Это не лингвистическая проблема: какое слово употреблять "единство" или "консенсус". Это о мировоззрении и выборе между двумя подходами: