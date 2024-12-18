Единый реестр военных и изменение передачи данных для мобилизации: Рада приняла законопроект

Верховная рада Украины приняла законопроект №12066 относительно усовершенствования порядка ведения воинского учета. Решение приняли во втором чтении на голосовании в среду, 18 декабря.

Соответствующую информацию подтвердили народные депутаты Ярослав Железняк и Павел Фролов, а также заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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О чем говорится в законопроекте

"За" проголосовало 254 нардепа.

Законопроект предусматривает создание единой базы данных о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы специального транспорта.

Держателем Единого государственного реестра военнослужащих будет Минобороны, на которое возложены функции его администрирования.

Присвоение единого уникального электронного идентификатора (Military ID) обеспечит однозначную идентификацию военнослужащего. Этот идентификатор будет использоваться в сфере национальной безопасности и обороны в единой информационной системе Министерства обороны и на Государственном веб-портале электронных публичных услуг.

Единый уникальный электронный идентификатор также станет основой для предоставления электронных публичных услуг, в частности административных и социальных услуг военнослужащим и членам их семей.

Совершенствование порядка функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов предусматривает обеспечение информационного взаимодействия между этим реестром и Электронной системой здравоохранения.

Это позволит Минобороны получать определенные законом сведения о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов.

Как законопроект упростит бюрократическую систему

Мы уверены, что это историческое голосование. Наконец наша страна получит реестр военнослужащих. Я благодарна народным депутатам за поддержку,

– говорит Черногоренко.

По ее словам, новый реестр будет современным и структурированным, с децентрализованной архитектурой, и не будет содержать никакой чувствительной информации о человеке, что служит.

Информация будет приходить не днями и неделями, а за считанные секунды. Не надо будет гонять наших военных с бумажками, не надо будет заставлять их стоять со справками у ТЦК,

– добавляет заместитель министра обороны.

Также она отметила, что перед запуском реестра будет пройдена вся необходимая сертификация комплексной системы защиты информации и проверки по стандартам НАТО.

Ранее 24 Канал сообщал, что Верховная Рада не поддержала скандальный законопроект №10242. Он предусматривал усиление ответственности за распространение информации, которая обрабатывается в публичных электронных реестрах. Законопроект вызвал критику от работников СМИ из-за угрозы для свободы слова и защиты журналистских источников.