Еду для Ким Чен Ына доставляют в Сингапур специальным рейсом, – СМИ

12 июня во Сингапуре должна состояться встреча между лидерами Северной Кореи и США Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Исторический саммит должен состояться на сингапурском острове Сентоза в гостинице "Капелла".

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Накануне в СМИ появилась информация, что северокорейский лидер планирует прибыть в Сингапур заблаговременно. Специальным самолетом для главы КНДР доставляют еду.

Как пишет сингапурское издание The Straits Times, в воскресенье прибудет самолет Ил-76, на борту которого, вероятно, будут продукты, которыми будет питаться Ким Чен Ын.

В главном аэропорту Сингапура "Чанги" самолет из КНДР будут ожидать грузовики с охлаждающими установками для перевозки продуктов, которые могут быстро испортиться.

Правда, какие именно блюда будут готовить для лидера Северной Кореи, не сообщается.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран. 30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.