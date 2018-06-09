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Їжу для Кім Чен Ина доставляють в Сінгапур спеціальним рейсом, – ЗМІ

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Їжа для Кім Чен Ина прибуде в Сінгапур спеціальним рейсом
Їжа для Кім Чен Ина прибуде в Сінгапур спеціальним рейсом / Getty images

12 червня у Сінгапурі має відбутися зустріч між лідерами Північної Кореї та США Кім Чен Ином та Дональдом Трампом.

Історичний саміт має відбутись на сінгапурському острові Сентоза у готелі "Капелла".

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Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що північнокорейський лідер планує прибути у Сінгапур завчасно. Спеціальним літаком для глави КНДР доставляють їжу.

Як пише сінгапурське видання The Straits Times, у неділю прибуде літак Іл-76, на борту якого, ймовірно, будуть продукти, якими харчуватиметься Кім Чен Ин.

В головному аеропорту Сінгапура "Чангі" літак з КНДР чекатимуть вантажівки з охолоджувальними установками для перевезення продуктів, що можуть швидко зіпсуватись.

Щоправда, які саме страви готуватимуть для лідера Північної Кореї, не повідомляється.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн. 30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.

Теги: Новини США Сінгапур КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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