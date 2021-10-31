В Египте массово отравились туристы: есть ли среди них украинцы
Источник:УНИАН
В египетском городе Хургада отравилось полсотни человек. В украинском МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы.
Речь идет об отравлении в отеле AMC Royal. Об этом сообщило российское издание "Интерфакс" 31 октября.
К теме Второе в октябре массовое отравление спиртом в России умерли 18 человек
В Египте отравились полсотни людей
40 российских туристов с пищевым отравлением госпитализировали из отеля в Хургаде. В воскресенье (речь идет о 31 октября – 24 канал) Минтуризма Египта закрыло отель,
– сообщили в издании.
Там также рассказали, что пациентов в тяжелом состоянии нет. Предварительно известно, что инцидент произошел из-за"человеческих ошибок". Впоследствии российские СМИ написали, что генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев рассказал, что в больнице находятся 24 российских туриста, из 6 – выпишут в ближайшее время.
Более того, туристов уже переселяют в другую гостиницу. В Роспотребнадзоре пообещали помочь пострадавшим россиянам подать иски в гостиницу.
В украинском МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы
Спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал, что посольство Украины в Египте выясняло информацию о вероятном наличии украинцев среди пострадавших.
По имеющейся информации, украинских туристов там не было,
– сообщил спикер.
Он добавил, что сами граждане Украины не обращались в дипмиссию.
Коротко о последних случаях отравлений
- 17 октября стало известно, что в России в течение нескольких дней умерли 18 человек из-за отравления суррогатным алкоголем. "Предприниматели" на одном из рынков города продавали "спирт на разлив".
- Неделю перед тем в российском Оренбурге произошла такая же трагедия – люди травились самодельным алкоголем на основе метанола. Там умерли более 30 человек в возрасте от 36 до 73 лет.
- 14 октября в селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета, что на Полтавщине, алкоголем отравился 15-летний юноша. Полицейские уже не прослушивали у него ни пульса, ни дыхания. К счастью, правоохранители спасли парня.