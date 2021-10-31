В Египте массово отравились туристы: есть ли среди них украинцы

В египетском городе Хургада отравилось полсотни человек. В украинском МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы.

Речь идет об отравлении в отеле AMC Royal. Об этом сообщило российское издание "Интерфакс" 31 октября.

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В Египте отравились полсотни людей

40 российских туристов с пищевым отравлением госпитализировали из отеля в Хургаде. В воскресенье (речь идет о 31 октября – 24 канал) Минтуризма Египта закрыло отель,

– сообщили в издании.

Там также рассказали, что пациентов в тяжелом состоянии нет. Предварительно известно, что инцидент произошел из-за"человеческих ошибок". Впоследствии российские СМИ написали, что генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев рассказал, что в больнице находятся 24 российских туриста, из 6 – выпишут в ближайшее время.

Более того, туристов уже переселяют в другую гостиницу. В Роспотребнадзоре пообещали помочь пострадавшим россиянам подать иски в гостиницу.

В украинском МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы

Спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал, что посольство Украины в Египте выясняло информацию о вероятном наличии украинцев среди пострадавших.

По имеющейся информации, украинских туристов там не было,

– сообщил спикер.

Он добавил, что сами граждане Украины не обращались в дипмиссию.

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