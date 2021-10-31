В Египте массово отравились туристы: есть ли среди них украинцы

31 октября 2021 , 17:35
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Источник:

УНИАН

В египетском городе Хургада отравилось полсотни человек. В украинском МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы.

Речь идет об отравлении в отеле AMC Royal. Об этом сообщило российское издание "Интерфакс" 31 октября.

К теме Второе в октябре массовое отравление спиртом в России умерли 18 человек

В Египте отравились полсотни людей

40 российских туристов с пищевым отравлением госпитализировали из отеля в Хургаде. В воскресенье (речь идет о 31 октября – 24 канал) Минтуризма Египта закрыло отель,
сообщили в издании.

Там также рассказали, что пациентов в тяжелом состоянии нет. Предварительно известно, что инцидент произошел из-за"человеческих ошибок". Впоследствии российские СМИ написали, что генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев рассказал, что в больнице находятся 24 российских туриста, из 6 – выпишут в ближайшее время.

Более того, туристов уже переселяют в другую гостиницу. В Роспотребнадзоре пообещали помочь пострадавшим россиянам подать иски в гостиницу.

В украинском МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы

Спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал, что посольство Украины в Египте выясняло информацию о вероятном наличии украинцев среди пострадавших.

По имеющейся информации, украинских туристов там не было,
– сообщил спикер.

Он добавил, что сами граждане Украины не обращались в дипмиссию.

Коротко о последних случаях отравлений

  • 17 октября стало известно, что в России в течение нескольких дней умерли 18 человек из-за отравления суррогатным алкоголем. "Предприниматели" на одном из рынков города продавали "спирт на разлив".
  • Неделю перед тем в российском Оренбурге произошла такая же трагедия – люди травились самодельным алкоголем на основе метанола. Там умерли более 30 человек в возрасте от 36 до 73 лет.
  • 14 октября в селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета, что на Полтавщине, алкоголем отравился 15-летний юноша. Полицейские уже не прослушивали у него ни пульса, ни дыхания. К счастью, правоохранители спасли парня.
Автор: Діана Квасневська