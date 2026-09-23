"Его нужно остановить": Зеленский заявил, что Путин хочет захватить ряд больших городов Украины

Президент Зеленский заявил о новых планах России. По его словам, Путин хочет захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города.

Поэтому украинский лидер призвал остановить российского диктатора. Об этом шла речь в выступлении президента Зеленского в ООН 23 сентября.

Что сказал Зеленский о Путине

Президент Украины подчеркнул, что именно от Путина по миру "распространяется зараза" – нестабильность и война.

Что больше свободы действий у Путина, тем опаснее становится мир для всех остальных. Именно поэтому "нулевого пациента" необходимо остановить. Ему следует перекрыть пространство для действий и возможности распространять это зло,

– отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что этот "нулевой пациент", человек, с которого началась самая крупная война в Европе со времен Второй мировой, неизбежно покинет этот мир.

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Напомним, что Путин также продолжает отправлять на тот свет своих граждан. Так, за последние 8 месяцев, а именно с января по август 2026 года, Россия потеряла почти 249 тысяч военных, а это больше, чем население 21 страны мира.