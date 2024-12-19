Его отношения с Путиным слишком теплые, – Зеленский прокомментировал "мирные инициативы" Орбана
Владимир Зеленский прокомментировал связи Виктора Орбана и Владимира Путина.
Президент Украины охарактеризовал отношения Орбана и Путина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимир Зеленского.
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Зеленский об Орбане
Зеленский объяснил, что не имел разговора с премьер-министром Венгрии. Он считает, что это очень несерьезно, когда говорят о тех или иных инициативах, которые связаны с жизнью.
Отношения у премьер-министра Венгрии нет никакого мандата на переговоры. Его отношения с Путиным слишком теплые,
– подчеркнул украинский лидер.
По его словам, важно сохранить Украину и сохранить Европу, ведь наше государство сегодня ее защищает.
Он также сказал, что не знает условия обмена, которые предлагает Орбан.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что мы не можем жить с "замороженным конфликтом", ведь нужно знать, что будет после каждой войны. Именно поэтому Украина и нуждается в гарантиях безопасности.
По словам Зеленского, наше государство хочет мира, однако Россия его отвергает.