"Его замочили": оккупанты обсуждают расстрел сотрудника Запорожской АЭС

23 мая россияне ворвались в дом работника Запорожской АЭС и расстреляли его. ГУР МО Украины опубликовали запись перехваченных разговоров оккупантов, где они раскрывают детали своего преступления.

В телеграмм-канале Главного управления разведки МО Украины сообщили детали военного преступления оккупантов на территории Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние работника ЗАЭС, в которого стреляли оккупанты, остается крайне тяжелым.

Город Энергодар находится под временной оккупацией врага. Россияне заняли Запорожскую АЭС и проводят проверку населения, в частности, ищут тех, кто воевал после 2014 года на Донбассе.

Украинской разведке удалось перехватить разговоры наемников Кремля, покушавшихся на жизнь Сергея Швеца – работника энерго-ремонтного подразделения АЭС.

"Сотрудники карательного отряда рашистов сначала выясняют личные данные Швеца. Затем приказывают найти его на рабочем месте. Когда выясняется, что он покинул станцию после окончания смены, отправляют группу к месту жительства", - сообщили в ГУР МОУ.

Запись перехваченных разговоров оккупантов:

На записи слышно несколько разговоров оккупантов между собой. Последний звонок от российского военнослужащего с позывным "ловецом". Убившийся отчитывается, что нашли мужчину по домашнему адресу.

Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но не выживет. У него несколько шаровых ранений,

– доложил террорист своему руководству.

Ранее сообщалось, что российские военные ворвались в жилище Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.

Работника ЗАЭС сразу увезли в местную больницу, где медики сразу принялись спасать жизнь мужчине. По данным Энергоатома, пострадавший получил многочисленные шаровые ранения с проникновением в тело и потерял большое количество крови. Отмечается, что подобные травмы практически несовместимы с жизнью. Врачи около 10 часов оперировали Сергея. Отмечается, что сверхсложную операцию мужчина пережил.

"Надеемся и на дальнейшее чудо – выздоровление", – написали в сообщении Энергоатом.

Также о состоянии пострадавшего сообщал и Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов. По его словам, Сергей Швец остается живым, хотя и находится в крайне тяжелом состоянии.

В разведке пока не разглашают детали этого военного преступления.

Ситуация в Запорожье: последние новости

У орды непутевых заканчивается техника. В Мелитополе были замечены расконсервированные советские танки Т-62. В Запорожской ОВА заметили, интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW. Вся Украина готова смотреть как в 2022 году горит техника советского союза.

25 мая стало известно, что Путин подписал об упрощенной выдаче российских паспортов в Херсонской и Запорожье. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что наемники Кремля упрощают процесс подачи заявления на получение российского гражданства для граждан, депортированных на территорию России.

Вражеские военные по неизвестным причинам отказываются пропускать гражданские автомобили, которые хотят покинуть временно оккупированные районы Запорожской области. По состоянию на 23 мая более 400 автомобилей ждут выезда из региона под открытым небом.

23 мая в Запорожской ОВА сообщили, что россияне в Бердянске пытаются захватить местный бизнес и поделить его между собой и коллаборантами. Отмечается, что владельцы кафе и ресторанов, покинувших город и отказавшихся от сотрудничества с врагом, остались без своего имущества. Оккупанты решили его забрать в пользу так называемой "администрации города".

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