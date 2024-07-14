Лежал в "Охматдете" на момент атаки: на Ивано-Франковщине попрощались с 7-летним Егором

Умер Егор Завадецкий, который на момент ракетного удара России по больнице "Охматдет" 8 июля лежал в медучреждении в критическом состоянии. Семилетний мальчик был родом из Ивано-Франковской области.

Похоронили его в селе Голинь Калушской общины, в которое он переехал вместе с семьей в 2023 году из Херсонской области. Егор был одним из четырех детей в семье.

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Похороны Егора Завадецкого

Собственно, учительница мальчика Руслана Жекало рассказала, что вместе со своими родными семилетний мальчик приехал в Голынь.

Семья бежала от оккупации, пережила многое. Мы верили, что именно здесь, на Ивано-Франковщине, он найдет приют, где забудет те страшные моменты,

– отметила Руслана Жекало.

По словам женщины, в киевскую больницу "Охматдет" мальчик попал после падения с велосипеда. В медучреждении Егор перенес две операции, после чего впал в кому.

У него отказали печень, почки, не работал желудок и отмирала правая рука. 12 июля он умер.

В этом учебном году Егор Завадецкий должен был бы пойти во второй класс в лицее села Голынь. 20 сентября ему должно было бы исполниться восемь лет. Теперь ему навсегда семь.

Я вспоминаю Егорчика черноглазым мальчиком, который пришел в класс. Его очень быстро полюбили, потому что он был вежливым, воспитанным и добродушным. Он никогда не причинял никаких хлопот,

– сказала учительница.