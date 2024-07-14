Поховали його у селі Голинь Калуської громади, у яке він переїхав разом зі сім'єю у 2023 році з Херсонської області. Єгор був одним із чотирьох дітей у сім'ї.

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Похорон Єгора Завадецького

Власне, вчителька хлопчика Руслана Жекало розповіла, що разом зі своїми рідними семирічний хлопчик приїхав у Голинь.

Сім’я тікала від окупації, пережила багато. Ми вірили, що саме тут, на Івано-Франківщині, він знайде прихисток, де забуде ті страшні моменти,

– зазначила Руслана Жекало.

За словами жінки, в київську лікарню "Охматдит" хлопчик потрапив після падіння з велосипеда. У медзакладі Єгор переніс дві операції, після чого впав у кому.

У нього відмовили печінка, нирки, не працював шлунок і відмирала права рука. 12 липня він помер.

Цього навчального року Єгор Завадецький повинен би був піти в другий клас в ліцеї села Голинь. 20 вересня йому мало б виповнитися вісім років. Тепер йому назавжди сім.

Я згадую Єгорчика чорнооким хлопчиком, який прийшов до класу. Його дуже швидко полюбили, тому що він був чемним, вихованим і добродушним. Він ніколи не завдавав ніякого клопоту,

– сказала вчителька.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття усім рідним та близьким Єгора. Вічна пам'ять.