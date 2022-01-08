Ехал на работу: 22-летний израильтянин погиб в столкновениях в Казахстане

В Алматы в пятницу, 7 января, погиб 22-летний громадин Израиля. На протяжении последних лет Леван Когеашвили жил в Казахстане.

Юноша погиб после того, как президент разрешил силовикам стрелять на поражение. Родные Когеашвили рассказали, что погибший не участвовал в протестах. Его застрелили по дороге на работу.

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МИД Израиля выразил соболезнования родным погибшего. Представители ведомства находятся на связи с родителями Когеашвили.

Погибшего похоронят на родине. Сейчас идет работа над перевозкой тела из Казахстана в Израиль.

В МИД Израиля призвали своих граждан воздержаться от поездок в Казахстан. Ситуация в стране остается напряженной.

В Алматы погиб 11-летний мальчик

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин сообщила о смерти 11-летнего мальчика. Вероятно, ребенка ранили во время стрельбы 5 января.

По словам Саин, ребенок прогуливался с родителями, когда раздался роковой выстрел.

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Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как цены на сжиженный газ в стране выросли почти в 2 раза. Стоит заметить, что цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Однако Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставки правительства и снижения цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.