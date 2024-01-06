На Херсонщине из-за вражеских обстрелов пострадали 9-летние близнецы: в каком состоянии дети
Источник:Александр Прокудин
В Херсонской области во время атаки окупантов пострадали двое детей. Девятилетние малыши ехали в машине с родителями.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что дети пострадали на дороге между Дарьевкой и Федоровкой. К сожалению, оккупанты только за минувшие сутки 112 раз обстреляли Херсонскую область.
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Что известно об атаке оккупантов
Из-за российских обстрелов пострадали двое детей. 9-летние близнецы вместе с родителями ехали в машине между Дарьевкой и Федоровкой, когда враг открыл огонь,
– заявил Прокудин.
По словам чиновника, дети получили травмы:
- у одного – травма стопы,
- у другого – мягких тканей передней брюшной стенки.
Глава Херсонской ОВА заявил, что детей доставили в больницу. Медики стабилизировали их состояние и проводят дообследование.
Кроме того, в Херсонском районе травмирован 58-летний мужчина. Он получил осколочное ранение грудной клетки. Его состояние легкое.
Россия ранила уже более 1000 детей
- С 24 февраля 2022 года по 6 января 2024 года Россия ранила 1 182 ребенка на территории Украины. К сожалению, враги убили по меньшей мере 115 украинских детей.
- Кремль депортировал или принудительно вывез в Россию уже 19 тысяч 546 детей, из них вернуть удалось только 387. Кроме того, пропали без вести 2266 детей, нашли – 22 164 ребенка.
- К сожалению, еще не менее 13 украинских детей пострадали от сексуального насилия оккупантов.