"Пташка" из "Азовстали" показала щемящее видео с женихом, погибшим на войне

Екатерина Полищук с позывным "Пташка" поделилась историей личной потери. Она показала на видео любимого, погибшего на войне.

"Пташка" рассказала, что война дала ей самое ценное, но в то же время и забрала. Девушка написала, что ее любимый теперь стал ангелом, который держит ее крылья развернутыми и оберегает.

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Война забрала жениха "Пташки"

В сердце с этим ангелом Екатерина прошла Мариуполь, "Азовсталь" и плен. Она призналась, жених показал ей, что такое настоящая любовь, верность и побратимство. Он был настоящим воином, напарником и другом.

Ты научил меня быть верным своей войне, а она тебя у меня забрала,

– написала "Пташка".

Екатерина добавила, что парень не любил, когда она плачет. Поэтому она борется за двоих.

"И с твоим именем на устах я буду бороться до последнего вздоха. Извини, что мы не успели поделиться фамилией", – подытожила Екатерина.

"Пташка" опубликовала трогательное видео с любимым:

Что известно о "Пташке"

Екатерина была парамедиком на "Азовстале". Она покинула завод, когда проходила эвакуация украинских защитников и защитниц. "Пташка" стала известной после того, как спела в стенах "Азовстали".

21 девушку удалось освободить из плена. Тогда между Украиной и Россией произошел обмен пленными, во время которого домой вернули 215 наших защитников и защитниц.

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