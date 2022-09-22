Она держится, очень хочу обнять ее, – мама "Пташки" о первом разговоре с дочерью после обмена
Украина вернула домой Екатерину "Пташку" Полищук, которую россияне захватили в плен на "Азовстали". Девушка уже успела поговорить с родными.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала мама "Пташки" Светлана Полищук. Она отметила, что дочь позвонила поздним вечером.
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"Поздоровалась. Ее первые слова были на иностранном языке, но не на русском. Я сначала не поняла, потому что был чужой номер. Не поняла, кто. Однако моя доченька сказала: "Кто с тобой может так здороваться?". Я услышала очень родной голос. Я поняла, кто это позвонил», – вспомнила женщина.
"Пташка" держится
По словам Светланы, звонок дочери стал для нее приятным сюрпризом. Она надеется, что скоро сможет увидеть дочь.
Катя держится. Она молодец. Как держалась, так и держится. Очень хочется ее увидеть, очень хочется обнять, но я благодарна всем, кто присоединился к этому обмену. У меня наконец есть возможность ее обнять, – сказала мама Екатерины.
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Женщина видела фото, где ее дочь на свободе. Светлана не успевает просматривать все новости. Она целый день отвечает на телефонные звонки.
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