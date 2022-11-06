Самый мужественный воин из всех, – "Птичка" из Азовстали рассказала, как погиб ее жених

На днях Екатерина Полищук – защитница Мариуполя и завода "Азовсталь", поделилась трогательным видео со своим женихом, погибшим на войне. Девушка рассказала обстоятельства гибели своего возлюбленного.

Жениха Екатерины Полищук звали Ярослав. Мужчине за день до полномасштабного российского вторжения исполнилось 26 лет.

Напомним "Птичка" из "Азовстали" показала трогательное видео с женихом, погибшим на войне

Жених "Птички" погиб спасая побратима

Ярослав защищал Украину с 2014 года – с тех пор, как Россия начала войну на Донбассе. Екатерина Полищук говорит, что он был лучшим и мужественным воином, которого она когда-либо знала.

Лучший и мужественный воин из всех, кого я встречала. Мой побратим, напарник, любимый мужчина. Зовут его Ярослав, ему 23 февраля исполнилось 26. На войне с 2014 года. Пример мужества, храбрости и самоотверженности,

– написала "Птичка".

По словам Екатерины, ее жених погиб, спасая своего побратима. За товарища Ярослав отдал свою жизнь.

"Птичка" отметила, что примеру своего любимого она следовала во время войны и во время пребывания в российском плену.



Как погиб жених "Птички" / Скриншот

"Бораться надо за двоих"

На днях Екатерина Полищук с позывным "Птичка" впервые рассказала о своей личной трагедии – потере жениха. Парамедик опубликовала в сети видео, в котором назвала своего любимого ангелом, который помог ей пройти Мариуполь, "Азовсталь" и плен.

Тогда же Екатерина рассказала, что мужчина не любил, когда она плачет. Поэтому она борется за двоих.

"И с твоим именем на устах я буду бороться до последнего вздоха. Извини, что мы не успели поделиться фамилией", – написала в видео "Птичка".

Что известно о Екатерине Полищук

Екатерина была парамедиком на "Азовстали". "Птичка" стала известной после того, как спела в стенах "Азовстали". Сетью распространяли видео, на котором Екатерина с оружием в руках поет песни "Зродились ми великої години" и "Батько наш Бандера".

В мае 2022 года Екатерина, как и все защитники завода "Азовсталь", выполнила приказ и вышла с территории завода. После этого она попала в плен. Пропагандисты публиковали интервью с парамедиком, в котором она разговаривала на украинском языке. В России украинскую парамедика назвали снайпершей.

21 сентября в рамках большого обмена пленными Екатерина Полищук вернулась домой.

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