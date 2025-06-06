На фронте погибла 32-летняя оператор дронов Екатерина Троян с позывным "Мяу"

В пятницу, 6 июня, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погибла 32-летняя Екатерина Троян с позывным "Мяу". Она защищала Украину в составе роты ударных БпЛА 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя председателя Верховной Рады и соучредителя Украинского Женского Конгресса Елену Кондратюк и побратимов. Они выразили соболезнования семье и близким покойной.

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Что известно о защитнице

Оператор FPV-дронов имела более 1000 успешных вылетов и прошла Курскую кампанию. Побратимы вспоминают Екатерину Троян как "специалиста в своем деле" и "члена команды, которому было не все равно".

Мы узнали ее как человека с открытым сердцем и отсутствием гордыни, к ней можно было всегда обратиться за помощью, не вопрос было помочь кому-то по собственному желанию, и никакое высокомерие не мешало нашей сестре самой обращаться за помощью,

– написали военные.

Еще неделю назад о героизме "Мяу" рассказывали представителям Британского парламента на фотовыставке "Женщины на защите Украины" с Валерием Залужным.

Мы готовили встречу, планировали помочь ей с авто, потому что ее предыдущее авто было уничтожено теми, кто потом убил ее. Боже, как это все больно…

– рассказала Кондратюк.

Кондратюк поделилась фотографиями с "Мяу": смотрите фото

Напомним, в феврале 2025 года звание Героя Украины посмертно получила парамедик Ирина Цибух. Руководитель экипажа добровольческого батальона "Госпитальеры" погибла 29 мая 2024 года на Харьковском направлении во время ротации, через несколько дней девушке должно было исполниться 26 лет.