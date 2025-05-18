Имела уже более 30 вылетов: в NYT рассказали о единственной боевой пилотессе вертолета в Украине
- Старший лейтенант Екатерина является единственной боевой пилотессой вертолета в Украине. Она служит в 18 отдельной бригаде армейской авиации и выполнила более 30 вылетов на фронте.
- Екатерина заметила, что в Харьковском национальном университете Воздушных сил учится мало женщин. Тех женщин, что также хотят к пилотированию она пытается подбадривать.
- Пилотесса вспоминает, что ее первый полет на вертолете Ми-8 в детстве вдохновил ее стать пилотом, и сейчас она чувствует уважение со стороны коллег и командиров, которые признают ее умения.
Старший лейтенант Екатерина является единственной боевой пилотессой вертолета в армии Украины. Сейчас она служит в 18 отдельной бригаде армейской авиации и выполнила уже более 30 вылетов на линию соприкосновения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.
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Что известно о единственной боевой пилотессе вертолета в Украине
Старшая лейтенантка Екатерина – единственная женщина боевой пилот в украинской армии, которая служит на передовой вертолетной базе с десятками пилотов-мужчин. Девушка добавила, что она была единственной женщиной среди 45 мужчин в ее военной летной школе.
Я бы хотела, чтобы больше женщин летало,
– подчеркнула Екатерина.
Пилотесса училась в Харьковском национальном университете Воздушных сил. Девушка заметила, что в военном авиационном учебном заведении учится очень мало женщин, однако несколько обратились к ней в социальные сети за советами.
"Я стараюсь подбадривать их и говорить им, что у них все получится", – сказала военная.
Екатерина – единственная женщина боевая пилотесса в Украине / Фото NYT
Она отметила, что вдохновение для полетов появилось еще в детстве на авиабазе, где ее отец служил офицером. Когда Екатерине было 10 лет, ее подвезли на вертолете Ми-8, и она решила стать пилотом.
Это было так громко и страшно, но я чувствовала, что хочу на нем летать,
– вспоминает пилотесса.
Когда в 16 лет она поступила в Харьковский национальный университет Воздушных сил, будучи единственной студенткой, преподавательница спросила ее: "Что ты здесь делаешь? Это не для девушек. Ты не справишься".
Однако женщина-инструктор по вертолетным симуляторам вдохновила ее продолжать, говорит Екатерина.
"Она сказала мне никого не слушать, и я подумала: если она может летать, почему я не могу?" – отметила военная.
В конце концов она поступила в 18 отдельную бригаду армейской авиации в 2023 году и начала выполнять боевые задачи в сентябре 2024 года. Лейтенант Екатерина – второй пилот и штурман на Ми-8. На вертолете девушка совершила уже более 30 боевых вылетов.
Журналисты отмечают, что Ми-8 известен как радиорелейный вертолет, и хотя на фронте он остается дальше от линии боевого соприкосновения, чем ударные вертолеты, он часто находится в большей опасности из-за большей высоты полета.
Я никогда не стрессирую во время полета. Все тяжелые мысли могут возникнуть как до, так и после. Во время полета мой ум ясен,
– отмечает боевая пилотесса.
Военная управляет вертолетом Ми-8 / Фото NYT
Один из полетов стал на прошлой неделе. Тогда девушка на вертолете Ми-8 обеспечивала связь для двух других, которые летели впереди и делали залпы ракетами по российским целям.
"Как только слышу по радио, что мы попали в цель – как сегодня, – я знаю, что задача выполнена. Чувствую: "Фух, прекрасно, мы справились", – рассказывает Екатерина.
Со всем тем, военная отмечает, что в армии все же еще остается иногда маргинализированное отношение к женщинам. В частности, коллеги-мужчины стремятся помочь ей, когда ей это не нужно, а также иногда делают сексистские замечания, которые она научилась игнорировать.
В то же время Екатерину подбадривает тот факт, что ее уважают другие пилоты, а командиры теперь знают, что она умеет летать. Военная отмечает, что, возможно, она разрушила стереотип о неспособности женщины управлять вертолетами в зоне боевых действий.