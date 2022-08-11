Центр российского Екатеринбурга разукрасили украинскими флагами: приятные фото

В центре российского Екатеринбурга появились украинские флаги. Желто-синие краски нанесли на архитектурные объекты ночью 11 августа.

Украинские флаги появились на центральной площади города у театра драмы. Синие и желтые цвета нанесли на лестницу и гранитный шар уличные художники. Об этом пишут росСМИ.

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Как отреагировали россияне на украинские флаги

Правоохранительные органы Екатеринбурга заявили, что обращений в полицию по этому поводу не поступало. В городской мэрии уже знают ситуацию.

Администрация города отметила, что коммунальные службы "очистят объект в ближайшее время".



В Екатеринбурге нарисовали украинские флаги / фото росСМИ



Синие и желтые цвета нанесли на гранитный шар / фото росСМИ

В москве украинский флаг появился на крыше админздания

Напомним, в апреле флаг Украины развевался в столице россии – москве. Сине-желтый флаг установили пока не над кремлем, а на крыше административного здания.

Украинское знамя подняли над управой района Хорошово-Мневники. В итоге чиновники управы сняли украинское знамя.

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