Центр российского Екатеринбурга разукрасили украинскими флагами: приятные фото
В центре российского Екатеринбурга появились украинские флаги. Желто-синие краски нанесли на архитектурные объекты ночью 11 августа.
Украинские флаги появились на центральной площади города у театра драмы. Синие и желтые цвета нанесли на лестницу и гранитный шар уличные художники. Об этом пишут росСМИ.
К теме В москве вывесили очень длинный флаг Украины
Как отреагировали россияне на украинские флаги
Правоохранительные органы Екатеринбурга заявили, что обращений в полицию по этому поводу не поступало. В городской мэрии уже знают ситуацию.
Администрация города отметила, что коммунальные службы "очистят объект в ближайшее время".
В Екатеринбурге нарисовали украинские флаги / фото росСМИ
Синие и желтые цвета нанесли на гранитный шар / фото росСМИ
В москве украинский флаг появился на крыше админздания
Напомним, в апреле флаг Украины развевался в столице россии – москве. Сине-желтый флаг установили пока не над кремлем, а на крыше административного здания.
Украинское знамя подняли над управой района Хорошово-Мневники. В итоге чиновники управы сняли украинское знамя.
Вас может заинтересовать – Здание секции россии в Тбилиси подсветили в цвета украинского флага: смотрите видео