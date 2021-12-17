Екс-главу Днепропетровского облсовета подозревают в угрозе убийством
Источник:Нацполиция
Бывшего главу Днепропетровского областного совета заподозрили в злоупотреблении властью и угрозе убийством. Суд определил ему меру пресечения в виде залога 1,13 миллиона гривен.
Подозреваемый, действуя в интересах частной компании, нарушил процедуру продажи коммунального имущества и нанес убытки более чем на 9,7 миллиона гривен. Об этом сообщил в Национальной полиции.
Читайте также Заместителя гендиректора одного из предприятий "Укроборонпрома" поймали на взятке
Вопрос продажи имущества не выносили на рассмотрение профильной комиссии Днепропетровского облсовета, а также не была соблюдена процедура опубликования информации о продаже имущества в СМИ
В соответствии частная компания получила необоснованное право на приобретение имущества, а также скидку при его покупке,
– добавили правоохранители.
Угроза убийством работнику
Отдельно полицейские установили факт угрозы убийством одному из работников. Работая первым заместителем председателя одного из горсоветов, он запугивал и принуждал начальника управления к подписанию заведомо ложных актов выполненных работ частной компанией.
Фигуранту сообщили подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением, а также угрозе убийством. Суд 17 декабря избрал ему меру пресечения – залог в 1 миллион 135 тысяч гривен.Обратите внимание! Издание "РБК-Украина" пишет, что речь идет о Евгении Удоде. Сейчас он занимает пост первого заместителя мэра Кривого Рога.
Уголовные дела против Удода: что известно
На сайте Криворожского городского совета обнародовали информацию о том, что областная прокуратура возобновила старые уголовные дела против Удода, которые были закрыты из-за отсутствия состава преступления.
- По одной из них проходит заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Валерий Нетяженко, якобы именно он дал показания. По его словам, тот угрожал ему пистолетом.
- Второе уголовное дело возбудили в 2011 году. На тот момент Удод занимал должность председателя Днепропетровского облсовета. На одном из заседаний одобрили решение продать частной компании ряд объектов коммунальной собственности на сумму 9,7 млн гривен.
- Прокуратура увидела в этом нарушение и открыла дело о преступном намерении. Убытки областному бюджету правоохранители оценили в 357 723 гривны.