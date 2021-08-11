"Твоя нация воняет как свинья": экс-посол Азербайджана обругал Жириновского и россиян – видео

Азербайджанский дипломат гневно высказался о россиянах. Отвечая на оскорбительные слова Владимира Жириновского, Исфандияр Вагабзаде отметил, что "он и его нация воняют как свинья".

Вагабзаде – бывший посол Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане. Он возмущен провокационными заявлениями российского политика, которые звучали накануне.

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Что сказал Жириновский

В июле одиозный российский политик эфире общался с журналистами о конфликте Армении и Азербайджана и российских миротворцах. Он заявил, что Южный Кавказ – зона влияния Москвы. В то же время подчеркнул, что власти США, если захотят, якобы могут "сбросить" президента Азербайджана за 2 недели. И добавил, что только Россия может спасти их лидера от такой участи. Из-за таких высказываний Жириновского азербайджанский МИД вручило ноту временному поверенному в делах России.

Жесткий ответ Вагабзаде

Азербайджанский дипломат в эфире одного из телеканалов ответил Жириновскому. "Володя, слушай, жирная свинья, старый осел. Когда-то ты нас обозвал баранами. Тогда мы почему-то все промолчали. Прошло время, но ты начал наглеть", – так он начал свое обращение. Эти его слова в эфире проиллюстрировали фотографией Жириновского и изображением свиньи.



Так телеканал проиллюстрировал слова Вагабзаде / Скриншот с видео

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Вагабзаде отметил, что в последнее время наглость российского политика не имеет границ, однако заметил, что это – его личное дело. Мол, каждая нация и народ имеют свою гордость и менталитет.

А теперь я тебе говорю: ты воняешь, как свинья. Ты свинья, и воняет твоя нация, как свинья,

– высказался дипломат.

"Каждый месяц мы отправляем вам икру, рыбу, деньги, сами умираем от голода. На этот раз я лично куплю и отправлю тебе намордник, чтобы надеть на твою пасть", – добавил бывший посол. И подчеркнул, что когда "Жириновский и весь российский народ во главе с Путиным занимались ерундой", он проливал кровь в Афганистане.

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"Я работал, в частности, в Иране. Знаю, чем занимаются русские. Глупостями. Они воняют. Уже вонь ваша распространилась на весь мир. Дышать невозможно! Знай свое место", – подытожил Вагабзаде.

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