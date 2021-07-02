"Экс-слугу" Шевченко обвинили в парковке в "стиле лося": фото
Источник:Любовь Богданова в инстаграме
Народный депутат Евгений Шевченко, которого выгнали из фракции "Слуга народа", обвинили в нарушении правил дорожного движения. Он якобы неправильно припарковался и заблокировал выезд другим автомобилям.
Жительница Киева Любовь Богданова заявила, что именно ей мешал уехать BMW нардепа. Девушка обнародовала скриншоты общения в соцсетях с Шевченко.
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Она обвинила "экс-слугу" в неправильной парковке и в том, что он "заблокировал" ей на "целый день" машину.
Богданова нашла телефон нардепа и написала ему.
- Тот сказал, что сможет перепарковать автомобиль только после заседания парламента.
Это возмутило девушку, потому что она хотела услышать извинения. По ее словам, Шевченко также вел себя не лучшим образом и несколько раз повторил, что он народный депутат.
Конфликт Богдановой с Шевченко / Скриншот
Скандалы с Шевченко: что известно
- В феврале 2021 года Шевченко ездил в Беларусь, чтобы посетить Всебелорусское собрание, на котором выступал Лукашенко.
- Нардеп 20 апреля 2021 года снова поехал в страну, чтобы встретиться с белорусским диктатором.
- Он жал руку Лукашенко и заявил, что для него познакомиться с ним – большая честь.
- Шевченко поездку характеризовал положительно и цинично заявил, что не видит в этом "измены".
- Зато в "Слуге народа" такой поступок Шевченко не одобрили. Там заверили, что это противоречит позиции Украины. Впоследствии скандального нардепа исключили из фракции.
- Шевченко 23 мая похвалил принудительную посадку самолета и задержание Романа Протасевича.
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