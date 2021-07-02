"Экс-слугу" Шевченко обвинили в парковке в "стиле лося": фото

2 июля 2021 , 22:09
Читати новину українською

Источник:

Любовь Богданова в инстаграме

Народный депутат Евгений Шевченко, которого выгнали из фракции "Слуга народа", обвинили в нарушении правил дорожного движения. Он якобы неправильно припарковался и заблокировал выезд другим автомобилям.

Жительница Киева Любовь Богданова заявила, что именно ей мешал уехать BMW нардепа. Девушка обнародовала скриншоты общения в соцсетях с Шевченко.

Читайте также Нардеп Шевченко назвал ведущего "идиотом" после упоминания о встрече с Лукашенко

Она обвинила "экс-слугу" в неправильной парковке и в том, что он "заблокировал" ей на "целый день" машину.

Богданова нашла телефон нардепа и написала ему.

  • Тот сказал, что сможет перепарковать автомобиль только после заседания парламента.

Это возмутило девушку, потому что она хотела услышать извинения. По ее словам, Шевченко также вел себя не лучшим образом и несколько раз повторил, что он народный депутат.


Конфликт Богдановой с Шевченко / Скриншот

Обратите внимание! В своей декларации Евгений Шевченко указал, что владеет автомобилем BMW X5. Вероятно, это была именно эта машина.

Скандалы с Шевченко: что известно

  • В феврале 2021 года Шевченко ездил в Беларусь, чтобы посетить Всебелорусское собрание, на котором выступал Лукашенко.
  • Нардеп 20 апреля 2021 года снова поехал в страну, чтобы встретиться с белорусским диктатором.
  • Он жал руку Лукашенко и заявил, что для него познакомиться с ним – большая честь.
  • Шевченко поездку характеризовал положительно и цинично заявил, что не видит в этом "измены".
  • Зато в "Слуге народа" такой поступок Шевченко не одобрили. Там заверили, что это противоречит позиции Украины. Впоследствии скандального нардепа исключили из фракции.
  • Шевченко 23 мая похвалил принудительную посадку самолета и задержание Романа Протасевича.

К теме Скандальный Шевченко планирует собирать у себя силовой блок из экс-беркутовцев

Автор: Олег Терещенко