Экс-вице-канцлера Австрии будут судить за предполагаемую взятку в 10 тысяч евро

6 июля 2021 , 12:42
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Источник:

DPA

В Вене состоится суд в отношении Ганса-Христиана Штрахе из-за предполагаемой взятки. Следователи подозревают, что он взял 10 тысяч евро от руководителя больницы в Вене.

Следователи считают, что за эти деньги экс-вице-канцлер Австрии должен был поддержать изменения в законодательство. Известно, что политик и руководитель больницы – друзья.

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В Австрии будут судить экс-вице-канцлера Австрии

Дело касается пожертвования на сумму 10 тысяч евро для правой "Партии свободы" от руководителя больницы в Вене. В то время Штрахе был председателем партии.

Руководителя клиники и друга Штрахе также обвиняют во взяточничестве в обмен на поддержку изменений в законодательство. Они отвергают обвинения.

Известно, что суд начнется во вторник и продлится 4 дня.

Что известно о Ганса-Христиана Штрахе

  • С декабря 2017 по май 2019 года Штрахе работал вице-канцлером Австрии в коалиции с консерваторами.
  • Коалиция распалась из-за так называемого дела Ибицы с опубликованным видео, на котором присутствовал Штрахе.
  • Он якобы встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина.
  • Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.

Что такое "Ибица-скандал"

  • Это громкий скандал Штрахе с российскими деньгами.
  • В мае 2019 года журналисты получили видеозапись, на которой Штрахе предлагал племянницы российского олигарха выгодные государственные контракты в обмен на поддержку на выборах.
  • Их встреча состоялась за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии – в июле 2017 года на Ибице.
  • Там якобы 6 часов вместе с алкогольными напитками Штрахе и россиянка обсуждали различные варианты сотрудничества.
  • В частности, он предложил нелегальную схему финансирования "Австрийской партии свободы" в обход законодательства.
  • Больше о скандале читайте по ссылке.
Автор: Діана Квасневська