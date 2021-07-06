Экс-вице-канцлера Австрии будут судить за предполагаемую взятку в 10 тысяч евро
Источник:DPA
В Вене состоится суд в отношении Ганса-Христиана Штрахе из-за предполагаемой взятки. Следователи подозревают, что он взял 10 тысяч евро от руководителя больницы в Вене.
Следователи считают, что за эти деньги экс-вице-канцлер Австрии должен был поддержать изменения в законодательство. Известно, что политик и руководитель больницы – друзья.
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В Австрии будут судить экс-вице-канцлера Австрии
Дело касается пожертвования на сумму 10 тысяч евро для правой "Партии свободы" от руководителя больницы в Вене. В то время Штрахе был председателем партии.
Руководителя клиники и друга Штрахе также обвиняют во взяточничестве в обмен на поддержку изменений в законодательство. Они отвергают обвинения.
Известно, что суд начнется во вторник и продлится 4 дня.
Что известно о Ганса-Христиана Штрахе
- С декабря 2017 по май 2019 года Штрахе работал вице-канцлером Австрии в коалиции с консерваторами.
- Коалиция распалась из-за так называемого дела Ибицы с опубликованным видео, на котором присутствовал Штрахе.
- Он якобы встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина.
- Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.
Что такое "Ибица-скандал"
- Это громкий скандал Штрахе с российскими деньгами.
- В мае 2019 года журналисты получили видеозапись, на которой Штрахе предлагал племянницы российского олигарха выгодные государственные контракты в обмен на поддержку на выборах.
- Их встреча состоялась за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии – в июле 2017 года на Ибице.
- Там якобы 6 часов вместе с алкогольными напитками Штрахе и россиянка обсуждали различные варианты сотрудничества.
- В частности, он предложил нелегальную схему финансирования "Австрийской партии свободы" в обход законодательства.
- Больше о скандале читайте по ссылке.