Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА: детали о карьере и главных скандалах

Кабмин 30 июня назначил Елену Думу главой АРМА. Ранее она выиграла открытый конкурс.

Свою карьеру Дума начала как юрист в ряде частных компаний. Впоследствии работала как государственная служащая.

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Дума победила в конкурсе на должность главы Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. В то же время, это вызвало ряд возмущений. Антикоррупционная организация Transparency считает, что такое назначение может отразиться на репутации АРМА.

Впоследствии входящий в состав Общественного совета добродетели Дмитрий Остапенко заявил, что отзывает свой голос за Думу.

Что известно об Елене Думе

Дума занимала должность советника министра охраны окружающей среды. Кроме того, работала заместителем главы юридического департамента в том же ведомстве. Также Дума работала в:

Министерстве аграрной политики;

Фонде социального страхования;

Государственной регистрационной службе;

Аппарате Верховной Рады;

Черниговской ОВА;

ОО "Антикоррупционное Движение Валентина Наливайченко".

Скандалы

Послы стран G7 выразили обеспокоенность по поводу назначения Думы на должность главы АРМА.

G7 внимательно следила за процессом назначения главы АРМА и заметила обеспокоенность гражданского общества в отношении принятых процедур. Важно соблюдать надлежащие процедуры, чтобы укрепить доверие к АРМА,

– говорится в сообщении.

Наибольшее количество вопросов вызывает недостаточный уровень профессионального опыта у Думы, а также возможные деловые контракты с людьми, подозреваемыми в государственной измене.

Также сообщают, что Дума в 2019 году участвовала в пресс-конференции с Сэмом Кислиным – финансовым донором Рудольфа Джулиани – адвоката Дональда Трампа.

"То есть 4 года назад будущая глава АРМА принимала непосредственное участие в попытках дискредитации своей страны и нынешнего президента США, который со своей стороны всячески поддерживает нашу страну", – говорится в сообщении.

В то же время сама Дума все обвинения отрицает.