Свою кар'єру Дума почала як юристка у низці приватних компаній. Згодом працювала як державна службовиця.

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Дума перемогла у конкурсі на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами. Водночас це викликало низку обурень. Антикорупційна організація Transparency вважає, що таке призначення може вплинути на репутації АРМА.

Згодом Дмитро Остапенко, який входить до складу Громадської ради доброчесності, заявив, що відкликає свій голос за Думу.

Що відомо про Олену Думу

Дума обіймала посаду радниці міністра охорони навколишнього середовища. Окрім того, працювала заступницею голови юридичного департаменту у тому ж відомстві. Також Дума працювала у:

міністерстві аграрної політики;

Фонді соціального страхування;

Державній реєстраційній службі;

Апараті Верховної Ради;

Чернігівській ОВА;

ГО "Антикорупційний Рух Валентина Наливайченка".

Скандали

Посли країн G7 висловили стурбованість через призначення Думи на посаду очільниці АРМА.

G7 уважно стежила за процесом призначення голови АРМА та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до АРМА,

– мовиться у повідомленні.

Найбільше питань викликає недостатній рівень досвіду професійного досвіду у Думи, а також – її ймовірні ділові контракти з людьми, яких підозрюють у державній зраді.

Також повідомляють, що Дума у 2019 році брала участь у пресконференції з Семом Кісліним – фінансовим донором Рудольфа Джуліані – адвоката Дональда Трампа.

"Тобто 4 роки тому майбутня голова АРМА брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни і нинішнього президента США, який зі свого боку всіляко підтримує нашу країну", – мовиться у повідомленні.

Водночас сама Дума всі звинувачення відкидає.