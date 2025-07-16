Правительство выбрало нового языкового омбудсмена: что известно о Елене Ивановской
- Кабинет Министров Украины назначил Елену Ивановскую новой Уполномоченной по защите государственного языка, заменив Тараса Кремня.
- Ивановская является украинским фольклористом, доктором филологических наук, профессором кафедры фольклористики КНУ имени Тараса Шевченко и автором более сотни научных работ.
- Должность языкового омбудсмена защищает статус украинского языка как государственного и права граждан на его использование во всех сферах публичной жизни в Украине.
- Активисты критиковали назначение Ивановской из-за отсутствия у нее опыта в правозащитной деятельности, в частности языковой.
Кабинет министров Украины 15 июля назначил нового Уполномоченного по защите государственного языка. Ею стала профессор КНУ имени Тараса Шевченко Елена Ивановская.
Она заменит Тараса Кремня, который занимал эту должность с июля 2020 года. О биографии Ивановской рассказывает 24 Канал.
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Что известно о новом языковом омбудсмене Ивановской?
Ивановская – украинский фольклорист, доктор филологических наук, автор более сотни научных и научно-методических работ. Она является профессором на кафедре фольклористики КНУ имени Тараса Шевченко, где также занимает должность заместителя директора Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко по воспитательной работе.
В 1990 окончила филологический факультет, а в 1995 – аспирантуру кафедры фольклористики Киевского университета.
Кандидатскую диссертацию защитила в 1996 году на тему "Фольклористическая деятельность Анны Барвинок", докторскую "Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект" – в 2007-м.
С 2005 года она работает в КНУ. Она написала около 100 работ, в частности научно-методических, учебных пособий, учебника и учебных программ по методике преподавания фольклора, этнопедагогики, украинской этнографии, обычного права, украинского народного творчества, и теории фольклора.
Чем занимается языковой омбудсмен в Украине?
Должность языкового омбудсмена была введена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступившим в силу 16 июля 2019 года.
Уполномоченный по защите государственного языка – должностное лицо, защищающее статус украинского языка как государственного, а также право граждан на его использование во всех сферах публичной жизни и на всей территории Украины.
Предыдущий языковой омбудсмен Тарас Кремень был уволен 8 июля 2025 года. Отметим, что в июне активисты опубликовали обращение с призывом повторно назначить Тараса Кремня на должность языкового омбудсмена.
Они критиковали кандидатуру Ивановской, указывая на отсутствие у нее опыта в сфере правозащитной деятельности, в частности языковой.
Кандидатуру Ивановской подал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что Тарас Креминь должен покинуть должность согласно законодательству Украины.
Напомним, Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти и предложил Свириденко возглавить Кабмин 14 июля. УП и нардеп Железняк спрогнозировали, кто из министров лишится должностей, а кто сохранит свои позиции.