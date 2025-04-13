Сотни людей провели аплодисментами в последний путь: в Сумах попрощались с пианисткой Еленой Когут

Среди жертв российской атаки на Сумы была пианистка Елена Когут. С женщиной попрощались во вторник, 15 апреля.

Провести талантливую сумчанку и большую личность, как ее называют коллеги, пришли сотни людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Елена Когут любила свою работу и шла на репетицию в выходной

Елена Когут была солисткой-органисткой филармонии, преподавала в Сумском профессиональном колледже искусств и культуры, а также работала артисткой оркестра Сумского национального театра имени Щепкина. Именно там с ней прощались.

Также Елена выступала за рубежом и распространяла там украинскую культуру. В частности, она исполняла гимн Украины в храмах Европы.

Были сотни людей. Ее похоронили в концертном наряде. И, как положено, провели аплодисментами. Она была гениальной пианисткой,

– рассказал заместитель директора областной филармонии Александр Даниленко.

Прощание с Еленой Когут / Фото Общественного

В тот день, 13 апреля, женщина в свой выходной как раз шла на репетицию в филармонию.

Александр Даниленко рассказал, что очень любила свою работу и инструмент – орган она освоила сама.

После первого взрыва она не пошла внутрь, а осталась вблизи места атаки. Через несколько минут туда прилетела вторая российская ракета и убила ее.

"Елена прекрасный концертмейстер, просто гениальная пианистка. Концерты с камерным оркестром, концерты с ансамблем, органные вечера – это все было на ее плечах", – рассказал Александр Даниленко.

Он добавил, что гибель Елены – это прежде всего потеря для музыкального искусства, потому что "таких талантливых людей очень мало".

У женщины осталась мама, муж и двое сыновей.