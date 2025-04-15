Провести талановиту сум'янку та велику особистість, як її називають колеги, прийшли сотні людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske.

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Олена Когут любила свою роботу та йшла на репетицію у вихідний

Олена Когут була солісткою-органісткою філармонії, викладала у Сумському фаховому коледжі мистецтв і культури, а також працювала артисткою оркестру Сумського національного театру імені Щепкіна. Саме там із нею прощалися.

Також Олена виступала за кордоном та поширювала там українську культуру. Зокрема, вона виконувала гімн України у храмах Європи.

Були сотні людей. Її поховали в концертному вбранні. І, як належить, провели аплодисментами. Вона була геніальною піаністкою,

— розповів заступник директора обласної філармонії Олександр Даниленко.

Прощання із Оленою Когут / Фото Суспільного

Того дня, 13 квітня, жінка у свій вихідний якраз йшла на репетицію до філармонії.

Олександр Даниленко розповів, що дуже любила свою роботу та інструмент – орган вона освоїла сама.

Після першого вибуху вона не пішла усередину, а залишилася поблизу місця атаки. За кілька хвилин туди прилетіла друга російська ракета та вбила її.

"Олена прекрасний концертмейстер, просто геніальна піаністка. Концерти з камерним оркестром, концерти із ансамблем, органні вечори – це все було на її плечах", – розповів Олександр Даниленко.

Він додав, що загибель Олени – це насамперед втрата для музичного мистецтва, бо "таких талановитих людей дуже мало".

У жінки залишилася мама, чоловік та двоє синів.