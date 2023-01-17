Зеленская передаст письмо от президента Си Цзиньпину, – СМИ

Первая леди Украины передаст письмо от президента главе Китая. В нем Владимир Зеленский изложил свои предложения по прекращению войны.

Об этом Елена Зеленская сообщила во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Письмо от президента Украины должны передать Си Цзиньпину

Первая леди сообщила, что передаст вице-премьер-министру Китая Лю Хэ письмо с предложениями президента Украины по прекращению войны. Это письмо Елена Зеленская просит передать Си Цзиньпину.

Кроме того, она отметила, что у нее есть"формальные" письма для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и президента Швейцарии Алена Берсе.

"Единство – это то, что возвращает мир", – сказала Зеленская, добавив, что война имеет глобальные последствия, которые могут ухудшиться, если Украина терпит поражение.

Как мир рассчитывает добиться климатической нейтральности, если он не может остановить даже сжигание целых украинских городов. Это делает Россия со своей артиллерией, ракетами, иранскими беспилотниками. Вы все знаете, что российская агрессия никогда не преследовала цель остановиться на украинских границах. Эта война может пойти вперед и вызвать более широкие кризисы, если Украина проиграет,

– подчеркнула первая леди Украины.

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