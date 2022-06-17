Ели собак, а кофе варили, как перловку: Макарук рассказал об абсурдных действиях россиян

Оккупанты шокированы уровнем жизни в Украине. Уже давно стало ясно, что мы живем на разных цивилизованных уровнях. В то же время россияне на оккупированных территориях совершали абсурдные действия, в частности, ели собак, а кофе варили как перловку.

Об этом 24 каналу рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Он говорит, что кафиров удивляют сухпайки наших военных, они за ними гоняются.

К теме Оккупанты на Сумщине воровали в магазине все, что видели: унизительное видео

По словам Макарука, за месяцы войны с россиянами он понял, что наши страны находятся на разных цивилизационных уровнях.

Они в Ирпене взяли кувшин и насыпали туда кофе и варили его, как перловку – такого я еще в своей жизни не видел. А зачем было есть собак? Этого никто не может понять,

– говорит он.

Спикер добавил, что кафиры в плену удивлялись, что у нас на втором этаже домов стоят ванны с унитазами, а еще в одной квартире может быть два санузла.

Кроме того, Михаил Макарук рассказал, что в первые месяцы войны кафиры активно воровали у украинских военных три вещи – оружие, носки и что-то типа плитников (для бронежилетов – 24 канал),

Смотрите полное интервью с Михаилом Макаруком:



К слову, россияне вывозили с оккупированных территорий все, что могли от ювелирных изделий и бытовой техники до женского белья.

Так, в информационном агентстве Минобороны Украины составили своеобразный рейтинг 5 самых нелепых вещей, которые кафиры выносили из украинских домов. Речь не только о телевизорах, блендерах и мясорубках. Оккупанты воровали больше всего:

бойлеры,

носки,

бери,

унитазы,

и даже собачьи будки.

Уже известно, что россияне превратили мародерство в Украину в целый "бизнес". Захватчики свозят награбленное у украинцев к своим родным, а те перепродают украденные вещи.

Видео по теме – кафиры сожгли урожай пшеницы на Днепропетровщине