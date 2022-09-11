В Киеве пластуны почтили память Елизаветы II: трогательные фото

9 и 10 сентября в Киеве вблизи Посольства Великобритании проходят различные акции. Во время них люди, которым была близка Елизавета II, имели возможность почтить ее.

Так, к посольству люди продолжают приносить цветы, рисунки, лампадки, передает 24 канал. А еще там собрались пластуны, ведь Елизавета II сама была скаутом.

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Украинцы благодарны Елизавете II за устойчивую позицию

Каждый украинец во время полномасштабного вторжения понял, кто ему друг, а кто нет. И вот Елизавету II без сомнения можно было называть хорошей подругой как нашего государства, так и каждого гражданина. А все потому, что она выражала жесткую позицию, а также была солидарна с британцами.

Они же, в свою очередь, беспрекословно поддерживают и помогают нам в эти непростые времена. Да и само Ее величество всегда защищало демократию и свободы. То, о чем в россии могут только мечтать.

Я недавно приехал с Востока и это меньше всего, что я могу сделать в ответ на поддержку Вооруженным Силам Украины,

– рассказал 19-летний Иван, участвующий в акции.

Елизавета II сама была скаутом

Чтобы почтить Елизавету II, пришли представители киевской ячейки "Пласта". А все потому, что королева Великобритании в свое время была скаутом. Более того, она занималась также наставнической деятельностью.

В посольство пришли, чтобы почтить Елизавету II / Фото Ника Тимченко

Для каждого пластуна это особый церемониал, ведь королева Британии Елизавета II была представительницей скаутского движения, она была воспитательницей. Так же как и мы – пластуны в Украине – занимаются воспитанием молодого поколения, она занималась тем самым в своей стране.

– рассказала пластун Руслана Филимонова.

Напомним, что Елизавета II ушла в вечность 8 сентября в 97-летнем возрасте. В своей трогательной речи принц Уильям подчеркнул, что мир потерял лидера, а он – бабушку.

Накануне мы рассказывали, как украинцы приносят цветы в британское посольство в Киеве. Это они делают в знак солидарности с британским народом. Напомним, что в Великобритании объявили 10-дневный траур в связи со смертью Елизаветы II.

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