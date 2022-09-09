Во Львове перед Ратушей приспустили флаг Британии в память о Елизавете II

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в своем имении. Во всем мире оплакивают утрату, а также чтят память Ее Величества. То же сделали и во Львове.

Как отметил городской голова Андрей Садовый, перед Ратушей 9 сентября приспустили флаг Великобритании. Сделали это в знак солидарности с британцами, оплакивающими смерть Елизаветы II.

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Украина в эти печальные времена поддерживает британцев

Это проявление солидарности с народом, показавшим пример чрезвычайной поддержки Украины. Королева Елизавета навсегда останется в нашей памяти. Rest in реасе, Your Majesty ("Покойтесь с миром, Ваше Величество" – 24 канал),

– написал он.

Напомним, что Елизавета II правила Великобританией на протяжении 70 лет. Ушла в вечность Ее величество в возрасте 96 лет. Отметим, что в последнее время у нее не все было хорошо со здоровьем. Поэтому ей рекомендовали постоянное медицинское наблюдение.

Как в Украине отреагировали на смерть Елизаветы II

Владимир Зеленский подчеркнул, что с глубокой грустью узнал о смерти Королевы Елизаветы. Он выразил от всего украинского народа искренние соболезнования королевской семье. Президент Украины подчеркнул, что уход Ее величества – невосполнимая потеря.

Первая леди Елена Зеленская добавила, что Елизавета II была чрезвычайным человеком, матерью целой нации. Более того, ей удалось стать легендой еще при жизни. Так что в сердцах и мыслях миллионов людей по всему миру она останется навсегда.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также отреагировал на потерю. По его словам, замена руководителя трона – большая процедура, как и само захоронение. Он отметил, что мировые СМИ пока что изменят фокус, ведь они будут сосредоточены на трагедии в Лондоне.

Добавим, что престол должен занять сын Елизаветы II, принц Чарльз. Его, по данным СМИ, должны провозгласить королем Великобритании уже 10 сентября. Он будет не только править монархией, но и возьмет новое имя – Карл III.

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