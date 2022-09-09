Як зазначив міський голова Андрій Садовий, перед Ратушею 9 вересня приспустили прапор Великої Британії. Зробили це на знак солідарності з британцями, котрі оплакують смерть Єлизавети ІІ.

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Україна в ці сумні часи підтримує британців

Це прояв солідарності із народом, який показав приклад надзвичайної підтримки України. Королева Єлизавета назавжди залишиться у нашій пам'яті. Rest in реасе, Your Majesty ("Спочивайте з миром, Ваша Величносте" – 24 канал),

– написав він.

Нагадаємо, що Єлизавета ІІ правила Великою Британією упродовж 70 років. Відійшла у вічність Її величність у віці 96 років. Зауважимо, що останнім часом у неї не все було гаразд зі здоров'ям. Тож їй рекомендували постійний медичний нагляд.

Як в Україні відреагували на смерть Єлизавети ІІ

Володимир Зеленський наголосив, що з глибоким сумом дізнався про смерть Королеви Єлизавети. Він висловив від усього українського народу щирі співчуття королівській родині. Президент України підкреслив, що відхід Її величності – непоправна втрата.

Перша леді Олена Зеленська додала, що Єлизавета ІІ була надзвичайною людиною, матір'ю цілої нації. Ба більше, їй вдалося стати легендою ще за життя. Тож у серцях і думках мільйонів людей по всьому світу вона залишиться назавжди.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк також відреагував на втрату. За його словами, заміна очільника трону – велика процедура, як і саме поховання. Він зауважив, що світові ЗМІ наразі дещо змінять фокус, адже вони будуть зосереджені на трагедії у Лондоні.

Додамо, що престол має посісти син Єлизавети ІІ, принц Чарльз. Його, за даними ЗМІ, мають проголосити королем Великої Британії уже 10 вересня. Він не лише правитиме монархією, а й візьме нове ім'я – Карл ІІІ.

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