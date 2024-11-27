Будет ли в этом году елка в Киеве: в КГГА рассказали, как будут отмечать в столице зимние праздники

На Софийской площади в Киеве поставят новогоднюю елку. Устанавливать ее начнут 2 декабря, торжественное открытие запланировано традиционно на День Святого Николая – 6 декабря.

Елку установят за средства меценатов

При этом никаких развлечений, ярмарок и массовых мероприятий проводить не будут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию и мэра столицы Виталия Кличко.

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"Главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Ее установят за счет меценатов... Средств из городского бюджета мы не будем выделять", – написал он.

Устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря.

Массовых мероприятий не будет

Возле елки установят несколько домиков для продажи исключительно сувенирной продукции. Массовых мероприятий, ярмарок или других развлечений на Софийской площади не предусмотрено.

Также для посетителей установят туалетные модульные кабины, в том числе и для лиц с инвалидностью. В КГГА обещают, что елка будет сиять с соблюдением требований безопасности и учетом режима ограничения использования электроэнергии.

Совет обороны рекомендовал воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях. В случае проведения празднований в помещениях, мероприятия должны происходить исключительно с соблюдением правил безопасности и режима ограничения использования электроэнергии, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета столицы,

– подчеркнул городской голова.

Демонтируют новогоднюю елку в центре Киева 10 января 2025 года.