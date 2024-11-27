Ялинку встановлять за кошти меценатів

При цьому жодних розваг, ярмарків та масових заходів проводити не будуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію та мера столиці Віталія Кличка.

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"Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів... Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо", – написав він.

Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня.

Масових заходів не буде

Біля ялинки встановлять кілька будиночків для продажу винятково сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.

Також для відвідувачів встановлять туалетні модульні кабіни, зокрема й для осіб з інвалідністю. У КМДА обіцяють, що ялинка буде сяяти з дотриманням безпекових вимог і урахуванням режиму обмеження використання електроенергії.

Рада оборони рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях. У разі проведення святкувань у приміщеннях, заходи мають відбуватися виключно з дотриманням правил безпеки та режиму обмеження використання електроенергії, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету столиці,

– наголосив міський голова.

Демонтують новорічну ялинку в центрі Києва 10 січня 2025 року.