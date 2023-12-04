Елка в Киеве уже стоит: украсили ли праздничное дерево в столице

Виталий Кличко сообщил о том, что в Киеве уже установили елку. В этом году, как и несколько лет подряд, елка стоит на Софийской площади, а не на Майдане Незалежности.

Елку в Киеве привыкли называть главной елкой страны. Впрочем, в этом году главная елка страны – неподалеку от Бахмута.

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Что известно о елке в Киеве

Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят,

– написал мэр столицы.



Елка в Киеве, 2023 год / Фото из телеграм-канала Виталия Кличко

Монтаж начали 4 декабря. Вечером 6 декабря Виталий Кличко расскажет, кому посвятили дерево

Как устанавливали елку в Киеве в декабре 2023: смотрите видео

Елку установили на средства меценатов. Она действительно небольшая, и выглядит довольно мило. В праздничные одеяния елка нарядится уже завтра, 5 декабря, – будут иллюминация и игрушки. А официально откроют ее в День святого Николая, то есть 6 декабря. Новогодняя красавица будет стоять до 10 января 2024 года.

Монтаж елки в Киеве к Новому году 2024 / Фото "Вечерний Киев", "Суспильное"

Будут ли развлечения на Софии

На Софийской площади не будет громких ярмарок, развлечений и массовых мероприятий – праздник планируют сделать камерным, как и в прошлом году. За развлечениями можно поехать на ВДНХ, где уже 9 декабря откроется "Зимняя страна".

В эфире телемарафона рассказали, что возле киевской елки будут стоять меньшие деревца. На их шариках будут размещены QR-коды, по которым можно задонатить на ВСУ. Организаторы установки елки говорят: решили поставить дерево не для шоу, а чтобы поддержать традиции.

В этом году украинцам хочется чуда – наверное, как никогда. Чтобы закончилась война, и все родные собрались дома за щедрым столом. К сожалению, реальность не всегда похожа на мечты. Многих наших граждан убили россияне, так что они уже никогда не сядут за стол с семьей. И у многих уже нет собственного дома. Мы должны бороться дальше, праздновать несмотря ни на что и жить – потому что будущее за нами. Но, пожалуйста, помните о тех, кто на фронте, – купите подарки и им! Актуальные сборы можно посмотреть на сайте Фонда 24

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Украина готовится к праздникам

Раньше елку установили во Львове. А о том, в какие цвета лучше украсить елку в 2024 году, читайте по ссылке.