Хочешь праздника – крути педали: на вокзале в Киеве елка будет светиться от велотренажера
На железнодорожном вокзале столицы приступили к установке новогодней елки. Чтобы не тратить электроэнергию, украинцы придумали, как обойти систему.
Видео распространили в местных телеграмм-каналах. Подсветка новогоднего деревца будет производиться за счет специального генератора-велотренажера, пишет 24 канал.
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За каким принцем будет работать тренажер
Механизм работы велогенератора прост: желающие посетители вокзала могут сесть на велотренажер и покрутить педали. Уже через мгновение гирлянды начинают светиться.
К слову, большинство украинцев остались в абсолютном восторге от замысла администрации вокзала.
На вокзале в Киеве елка будет светиться от велотренажера: смотрите видео
Напомним, что недавно на Софийской площади начали устанавливать главную зеленую красавицу страны. Иллюминация на елке будет работать от генераторов.
В Киеве установили главную елку страны: основное
- 17 декабря главную елку страны смонтировали и даже на время засветили. Зеленая красавица будет стоять на Софийской площади, а официальная церемония открытия состоится 19 декабря.
- К слову, в этом году не будет традиционных празднований, концертов и ярмарки. Следует добавить, что главная новогодняя елка Украины будет "без пафоса и иллюминации". Елку украсят тысячей шаров синего и желтого цвета и белыми голубями.
- Также в Киеве установят миниатюрную копию главной новогодней елки. Посмотреть эту красоту можно будет возле станции метро "Театральная".
- Подробнее о стоимости, украшении и установке новогодней елки в Киеве читайте за ссылкой.