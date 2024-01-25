В России продолжение сезона "хлопка": после НПЗ горел производственный цех в Красноярском крае

В России не проходит ни дня без яркого пожара, взрывов и свежего "хлопка". В Красноярском крае страны-агрессора загорелся производственный цех.

Это возгорание произошло сразу после взрывов на нефтеперерабатывающем заводе в российском Туапсе. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России горел производственный цех

По данным пропагандистских СМИ, пожар вспыхнул в селе Еловое в Красноярском крае страны-агрессора. Пока причины возгорания производственного цеха – неизвестны.

Кроме того, в сети появились кадры горения производственного цеха в Еловом. На фото можно увидеть, что дым от пожара видели даже в соседних населённых пунктах.



В Еловом горит производственный цех / Фото из российских телеграм-каналов

Российское мчс отметило, что около 40 человек из производственного цеха эвакуированы. На месте работает 27 человек и 8 единиц техники.

Впоследствии спасатели страны-агрессора подчеркнули, что пожар в производственном цехе локализовали на площади 1 725 квадратных метров. О пострадавших российские пропагандисты пока не сообщали.



С производства эвакуировали 40 человек / Фото из российских телеграм-каналов

Далее стало известно, что пожар был в цехе, который занимался производством аэролодок, цена которых достигает около 1,86 миллиона гривен за штуку. Производство принадлежало ООО "Аллигатор".

Россияне также сказали, что пока владельцы цеха подсчитывают ущерб, эксперты готовятся установить причину возгорания. В частности, будут опрошены рабочие, которые были на смене во время пожара.

Как выглядел пожар в Еловом: смотрите видео

До этого пожар был в российском Туапсе