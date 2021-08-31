Енина перевели из МИДа на должность заместителя Монастариского

Евгений Енин теперь будет работать первым заместителем министра внутренних дел Дениса Монастырского. Ранее он занимал должность заместителя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Причины таких изменений пока неизвестны. Новые обязанности Енин начнет исполнять с 7 сентября.

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Денис Шмыгаль 30 августа.

Кто такой Евгений Енин

Чиновник работает в дипломатических органах с 2005 года. Сначала он был третьим и вторым секретарем посольства Украины в Молдове. Эти должности занимал в течение 2005 – 2010 годов.

В 2011 году был на посту секретарей ряда стран территориального департамента МИД. В период с 2012 по 2014 годы работал советником посольства Украины в Италии. Затем стал посланником посольства Украины в Италии. С 2016 года по 2019 года Енин уже работал в Генпрокуратуре. Он занимал должность заместителя Генпрокурора.

С 15 апреля 2020 по 30 августа 2021 года был заместителем Министра иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский уполномочил Енина представлять Украину в делах против России в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву. Енин курировал дела по сбитому рейсу MH17 над Донбассом и самолету МАУ в Иране.