В понедельник, 21 ноября, Ровенско-Волынская епархия избавилась от русских церковных терминов. Верующие нашли благозвучные украинские соответствия.

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Какими словами заменили обращение

По словам епископа Гавриила, в Ровенско-Волынской епархии отныне не будет ни "рабов Божьих", ни "матушек". Он отметил, что таковые есть в Московской Церкви.

Епархия будет использовать обращения "дети Божьи" и "матушки". Такие соответствия подобрали согласно древней украинской православной традиции.

Примите во внимание! В Ровенской области СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Эти мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Обыски епархий УПЦ по Украине: что известно

13 ноября разразился очередной скандал вокруг Киево-Печерской лавры. Сетью разлетелось видео, на котором можно было увидеть, что в храме молятся как за страну-агрессорку , так и за оккупантов.

Вскоре в Киево-Печерской лавре признали, что песню о "матушке-Русь" таки пели. Наместник Киево-Печерской лавры Павел отметил, что эта песня – не богослужебное песнопение, а светское. В то же время, он отметил, что к собранию Собора лавры отец Захарий, который и был причастен к скандалу, отстранен от служения литургии.

22 ноября в Киево-Печерскую лавру посетили сотрудники СБУ. На территории лавры проводятся контрразведывательные мероприятия. Сама операция проходит в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в нашей стране.

Кроме того, СБУ недавно сообщила о новых подозрениях митрополиту в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию. Как отмечают, глава епархии готовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.

Приспешника Путина Дмитрий Песков отреагировал на обыски в лавре . По его словам, это можно рассматривать как очередное звено в "совокупности этих военных действий" против российского православия.

Больше об этом – детали обыска Киево-Печерской лавры 22 ноября: смотрите видео